Renzi: il 22 dicembre inaugureremo la Salerno-Reggio Calabria

"Fatemi fare una pubblicità progresso. Come sembrava impossibile concludere la variante di valico, so che non ci crederete, ma il 22 dicembre inaugureremo la Salerno-Reggio Calabria". Lo ha annunciato il premier Matteo Renzi alla stampa estera. "Non tutte le opere incompiute sono utili alcune sono inutili e per questo non è utile finirle. Sono state programmate male", ha invece detto il ministro Delrio da Napoli. M a sulla data della inaugurazione aumentano gli scettici. Che ne pensi? Di' la tua

Anas conferma: "Fine lavori in anticipo su contratto" - "Anas conta di consegnare i circa 450 km della Salerno-Reggio Calabria, con standard autostradali, completa di almeno 4 corsie e senza cantieri permanenti, entro la fine di quest'anno, anticipando di un anno e mezzo i termini contrattuali, tenuto conto dell'impegno richiesto in tal senso dal governo". Lo precisa la società in merito alle dichiarazioni del presidente del consiglio Matteo Renzi.



"I lavori sull'ultimo tratto tra Laino Borgo e Campotenese proprio al confine tra Calabria e Basilicata in corrispondenza del viadotto Italia - prosegue Anas -, sono in fase di completamento e saranno completati entro dicembre. A quel punto l'autostrada sarà completata, proseguiranno solo le attività di manutenzione straordinaria, come per qualsiasi altra infrastruttura autostradale a pedaggio o non".