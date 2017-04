Renzi: "I 5 Stelle si difendono tra loro, nel Pd partono i coltelli"

"Noi scegliamo il capo con la democrazia, M5s con la dinastia" - Renzi ha quindi stoccato un affondo contro Davide Casaleggio: "Ho visto in tv il capo, il leader dei grillini, chiamatelo come volete. La differenza è che noi scegliamo il nostro leader con la democrazia, loro con la dinastia. È democrazia versus dinastia".



"Perché non si fa la legge elettorale? Mancano i numeri" - Renzi ha parlato poi di legge elettorale. "Perché non la fate? Perché non abbiamo i numeri". "In questi anni - ha aggiunto - abbiamo avuto un governo di coalizione, e abbiamo fatto dei miracoli a portare avanti dei risultati come quelli ottenuti". "Ma il sistema istituzionale - ha proseguito - vuole la palude, vuole tutti fermi, perché in Italia sono più abituati a contare i veti e non i voti".



"Se tornerò premier, stavolta sarà perché sono stato votato" - "Era chiaro - ha sottolineato - che dopo il 4 dicembre ci sarebbe stata la palude alla faccia di chi diceva che non sarebbe successo. In commissione affari costituzionali sono successi gli stessi giochini del passato. Noi a questi giochini non ci stiamo". "Nel 2013 non avevamo vinto le elezioni ma abbiamo governato. A dicembre io ho perso il referendum e sono andato a casa. Se torno è perché mi voterete voi", ha proseguito.