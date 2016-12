Renzi: "Gufi parlano, noi facciamo"

"Dicevano che non avremmo ridotto le tasse, che non avevamo i numeri, che non c'erano le coperture per gli 80 euro e l'Irap, che l'Expo sarebbe stato un flop. Il ritornello dei gufi è tutto qui: nel frattempo mentre loro dicevano, noi facevamo". Lo scrive Matteo Renzi su Facebook. "Le chiacchiere stanno a zero, l'economia non più. Avanti tutta, amici. C'è ancora molto da fare, ma questa è proprio la volta buona", aggiunge il premier.