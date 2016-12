Renzi:"Grillo in tour grazie a noi" "Roma non sarà lasciata ai ladri"

16:39 - "Grillo torna a fare i suoi tour grazie al vostro, al nostro lavoro. E questo è un bene per lo spettacolo". A dirlo è il premier Matteo Renzi all'assemblea dei giovani dem, sottolineando che "ora dicono che nei M5S uno non vale più uno. Ma io penso che uno vale uno: ciascuno conta come gli altri, ma se ciascuno di voi si mette in gioco vale molto di più".

Renzi: "Non lascio Roma ai ladri"

"Non sappiamo se quello che emerge dipinge dei tangentari all'amatriciana o dei mafiosi, lo dirà la magistratura - ha detto Matteo Renzi nel suo intervento all'assemblea Pd - ma noi non lasceremo la capitale in mano ai ladri".

Renzi: i selfie e il garantismo