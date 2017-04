Renzi "frena" su crisi maggioranza, Quirinale: "Vicenda è chiusa"

E' una "vicenda chiusa" per il Quirinale quella che ha investito la politica italiana, con il Pd che aveva sollecitato un incontro con Sergio Mattarella dopo la controversa elezione di Torrisi alla commissione Affari costituzionali del Senato. Una richiesta di incontro per altro mai arrivata. L'ex segretario del Pd Matteo Renzi ha buttato acqua sul fuoco: "L'episodio è grave ma la parola crisi di governo non la vogliamo utilizzare".