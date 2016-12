Renzi fischiato da Confcommercio: "Io vado avanti con la buona politica. L'Iva non sale e il lavoro cresce"

"Il Paese riparte se non ci lamentiamo - ha continuato -. Io sono il primo a essere indignato con me e con gli altri quando vedo qualcosa che non va, gli eccessi della burocrazia. Sono il primo a indignarmi con me stesso, ma accanto all'indignazione e alla rabbia bisogna avere il coraggio e la forza di guardare anche con uno sguardo di fiducia e con un messaggio che non sia ottimista ma positivo". Il premier ha poi sottolineato che "l'Italia è attraversata da un crescente sentimento di apprezzamento e fiducia dall'estero, non siamo più quelli che vanno sui giornali per gli scandali e i problemi".



Sangalli: "Riforma fiscale e stop clausole salvaguardia" - Parlando in assemblea, il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha ricordato che da tempo la sua categoria propone "una profonda riforma fiscale, in particolare dell'Irpef. Una riforma che preveda poche aliquote e l'introduzione di una 'no tax area' uguale per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti o autonomi". Sangalli ha poi sottolineato che "l'intenzione del governo di non far scattare le clausole di salvaguardia nel 2017, e quindi di non toccare l'Iva, è un impegno irrinunciabile per la crescita". A Sangalli il premier ha risposto di essere d'accordo su "più coraggio e meno tasse, ma in questa fase bisogna parlare un linguaggio di verità". E sull'Iva, assicurando che l'aliquota, ha precisato che "le clausole non sono mai state toccate dal nostro governo".