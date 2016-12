Renzi: finito il tempo della subalternità dei politici ai magistrati

Matteo Renzi non accetta l'equazione del neo presidente dell'Anm cPiercamillo Davigo. In un'intervista a Repubblica, il premier difende la "politica" e anzi avverte che è "ormai finito il tempo della subalternità". La stagione apertasi con Tangentopoli, insomma, si è chiusa. Quindi, ripete, non si sta riaprendo un nuovo scontro con la magistratura: "Noi facciamo le leggi, loro i processi".



"Una politica forte - aggiunge - non ha paura di una magistratura forte. È finito il tempo della subalternità. Il politico onesto rispetta il magistrato e aspetta la sentenza. Tutto il resto è noia, avrebbe detto Califano".