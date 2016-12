Renzi: faremo legge unioni civili

"Spero in settimana cominci la discussione. Ora il ddl è in commissione speriamo di andar presto in Aula. C'è il punto aperto delle "stepchild adoption"". Lo dice Renzi intervistato in tv confermando il suo appoggio alla "stepchild adoption" ma ammettendo di essere interessato a "portare a casa il risultato". "Domani ci vediamo con la parte della coalizione meno convinta e discutiamo. Comunque si fanno", ha concluso.