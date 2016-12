Renzi: elezioni? Non prima del 2018 anche se vince sì al referendum

Nessuna tentazione di tornare alle urne nel 2017 se al referendum costituzionale dovessero vincere i sì. Lo afferma il premier Matteo Renzi in un'intervista al Messaggero in cui parla anche di elezioni comunali, ribadisce il taglio dell'Irpef e smentisce che alla Rai siano in corso epurazioni. "Per me si vota nel febbraio 2018. I risultati che stiamo ottenendo in Europa li otteniamo per la nostra capacità di fare le riforme e di dare stabilità.