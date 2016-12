Renzi: economia Ue cambi rotta

"Quello che serve oggi è una discussione sulla politica economica europea, con la Commissione. La vera domanda da farci è: la linea economica tenuta fino ad oggi è sufficiente a restituire crescita all'Europa? Per me no, c'è bisogno di cambiare rotta. Questa è la sfida a Bruxelles". Lo ha detto il premier Matteo Renzi in un'intervista al Corriere della Sera, difendendo la linea della Bce.