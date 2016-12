Renzi: domenica tutti a votare

"Spero che domenica siano in tanti" quelli che andranno a votare. "Votare è il motivo per il quale migliaia di persone hanno perso la vita. Andate a votare". Lo ha detto il premier Matteo Renzi in un'intervista a Rtv38. Poi, alle domande dell'intervistatore sul rischio astensione anche in Toscana, ha aggiunto: "Per dirla in toscano non facciamo troppo i bischeri".