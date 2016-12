Renzi: "Domenica ripartiamo dall'Italia, saremo chiari"

"'Ripartiamo dall'Italia' è il titolo dell'Assemblea del Pd di domenica prossima. Abbiamo subito una sconfitta dura nel referendum. Discuteremo di molte cose, in modo trasparente e chiaro, come deve fare chi ama la politica e crede nel servizio per il bene comune". Così Matteo Renzi su Facebook. L'ex premier lancia anche un sondaggio: "Quale scelta vi ha colpito di più in positivo e quale vi è sembrato l'errore più grande di questi tre anni?".