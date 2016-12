Renzi: dispiaciuto, ma quello che accade a Roma non è politica

Intervenendo alla Festa dell'Unità di Reggio Emilia, Matteo Renzi si dice "sinceramente dispiaciuto per ciò che avviene a Roma , ma se la loro reazione contro di noi è stata superficiale, noi non dobbiamo scendere al loro livello. Noi non godiamo di disgrazie altrui : ci colpisce la doppia morale, ma dobbiamo andare nel merito". "Molti di voi vorrebbero parlare di Roma - ha aggiunto -, ma quello che succede a Roma non è politica e quindi non ne parliamo".

Roma 2024, "M5s dice no per rifarsi una verginità" - "Il M5s dice di no per questioni interne, per rifarsi la verginità nel dibattito di Roma. A me sembra triste per Roma e per l'Italia. Decideranno loro, hanno vinto loro, ma non si può dire di no perché si ha paura del futuro". Lo afferma Matteo Renzi commentando il no alle Olimpiadi a Roma annunciato del sindaco della Capitale, Virginia Raggi.