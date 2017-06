Renzi: "Direzione Pd il 30 maggio, ora basta giochetti"

"Discuteremo in modo trasparente della linea da prendere perché noi siamo un partito democratico nel nome e anche nei fatti". Così Matteo Renzi riferendosi alla legge elettorale, tema della direzione Pd convocata per il 30 maggio. "Alla fine ciascuno si prenderà le proprie responsabilità davanti agli italiani senza giochi e giochetti. Una politica diversa è anche una politica che dice basta a chi vuole solo rinviare, a chi sa solo dire no".