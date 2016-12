Renzi: dimissioni Lupi, governo ok

14:21 - "Con le dimissioni di Lupi non ci sarà alcuna conseguenza politica per il governo. Andremo avanti col percorso di riforme cui darà una mano anche Lupi non più come ministro ma come parlamentare". Lo ha detto Matteo Renzi a Bruxelles. Renzi ha ribadito che "le dimissioni di Lupi, in assenza di avvisi di garanzia, sono state mosse da motivazioni di opportunità politica", e che sarà il premier ad assumere temporaneamente l'interim del ministero.

