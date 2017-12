Renzi: "Dimissioni Boschi? Non esiste, decideranno gli elettori"

"Un politico si fa giudicare dai cittadini: saranno le elezioni a giudicare se qualsiasi politico, non solo Maria Elena Boschi, debba essere riportato in Parlamento o no. Questa è una discussione che per noi non esiste". Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, a "Fatti e Misfatti" su Tgcom24 parlando del caso di Banca Etruria e di un eventuale passo indietro della sottosegretaria alla presidenza del Consiglio.