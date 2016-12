Renzi: "De Luca governi se è capace" "Piena fiducia nella magistratura"

Al termine del Consiglio dei ministri, il premier ha quindi rotto il silenzio sul caso Campania e ha dichiarato: "Io sono sempre pronto a farmi carico di discussioni politiche, ma non di discussioni autoreferenziali tra addetti ai lavori". "Se ci saranno atti giudiziari ne prenderemo atto - ha aggiunto - ma fino a quel momento piena e totale incondizionata fiducia a magistratura e volontà di fare le cose".



De Luca: "Io e la Campania siamo parte lesa" - Da parte sua Vincenzo De Luca, nel corso di un'intervista rilasciata a Lira Tv, ha detto: "Ho la sensazione che alla fine di questa montagna di polemiche e avventure giornalistiche avremo solo una montagna di chiacchiere o invece un preoccupante tentativo di pressione o ricatto nei confronti della Regione". E ha aggiunto: "Sono sereno come un monaco buddista. In un caso e nell'altro, io e la Regione Campania siamo parte lesa".



Parlando poi del programma di lavoro previsto in Regione, il governatore ha assicurato che "non subirà nessuna distrazione o ritardo". E ha lanciato la provocazione: "Ma fa che proprio questo ha creato qualche preoccupazione in qualche ambiente? Il fatto cioè di aver cominciato a capire che in Campania si volta pagina?".



"Tanti personaggi in cerca d'autore" - In merito alla vicenda giudiziaria che lo vede indagato per concussione per induzione, De Luca ha dichiarato: "In questa storia ho ascoltato tante di quelle sciocchezze. Come sempre in questi casi viene offerta a tanti personaggi in cerca di autore un'occasione per coprirsi di gloria e per dare un senso alla propria esistenza".