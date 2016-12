Renzi: da settembre taglio tasse

"Ci rivedremo al rientro a Roma, pronti da subito per una legge di stabilità che proseguirà nel taglio delle tasse". Lo scrive il presidente del Consiglio Matteo Renzi in una lettera inviata a deputati e senatori della maggioranza, nell'ultimo giorno di attività parlamentare. "Per un decennio ci hanno raccontato che l'Italia era finita, spacciata, esaurita, c'è solo crisi, il Paese è a rotoli. Non è così, naturalmente", scrive il premier.