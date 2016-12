Renzi:"Da sblocco cantieri +1% Pil"

"Giovedì faremo una conferenza stampa a Roma per dimostrare che se sbloccassimo, come vogliamo, i cantieri fermi per intoppi, ritardi, problemi, ricorsi, avremmo oltre l'1% in più di Pil e più di 17 miliardi di euro rimessi nell'economia". Lo ha detto il premier Matteo Renzi a margine dell'inaugurazione della funivia del Monte Bianco.