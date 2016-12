Renzi: da gennaio 2017 digital tax

Matteo Renzi annuncia che dal primo gennaio 2017 entrerà in vigore la cosiddetta "Google tax", tassa pensata per far sì che anche i colossi online paghino per le operazioni fatte in Italia. "Dopo aver aspettato per due anni una legge europea, dall'1 gennaio 2017 immaginiamo una digital tax che vada a colpire con meccanismi diversi, per far pagare tasse nei luoghi in cui sono fatte transazioni e accordi".