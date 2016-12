Renzi critico con i candidati Pd Campania: "Alcuni non li voterei mai"

Il premier fa poi riferimento al palese controsenso della situazione De Luca dicendo che Il fatto che De Luca sia candidato con il rischio di decadere, se vince, in base alla legge Severino "è una contraddizione che nessuno può negare ma quando gli si è consentito di partecipare alle primarie si è preso atto che la norma è stata disapplicata a Salerno ma soprattutto a Napoli. Di fatto è un problema superabile".



"Spero che Fassina resti" - Partecipando al videoforum di Repubblica, dopo l'addio di Pippo Civati, il premier parla di uno dei più "scontenti, Stefano Fassina, di cui dice: "Noi stiamo ripartendo, punto. Spero che Fassina rimanga, se non rimane è un problema suo non nostro. Noi dobbiamo portar avanti il Paese. Come si fa a dire che abbiamo perso in Trentino Alto-Adige e Aosta, forse Fassina non lo ricorda quando il Pd perdeva?".



Renzi ricorda inoltre il caso Cofferati dicendo: "A Venezia le primarie le ha vinte Felice Casson, che al Senato mi ha votato contro su quasi tutto, ma il partito lo sostiene perché vuole che diventi sindaco. In Liguria Cofferati ha perso le primarie ed è scappato col pallone".



"Anticorruzione: sarà legge a giorni"- E aggiunge: "L'anticorruzione sarà legge in una questione di giorni. Solitamente la Camera non lavora l'ultima settimana pre-elettorale, io credo che sarebbe un bellissimo gesto se i deputati accettassero di lavorare anche l'ultima settimana. Credo che ci siano le condizioni perché possa essere approvata entro questo mese".



Il premier ammette poi che le primarie non siano perfette, ma precisa: "Hanno dei limiti, sono aperto alle soluzioni. Dobbiamo trovare un modo di fare le primarie ma magari non per tutte le cariche. Ma se lei mi dice che al posto delle primarie ci sono i caminetti, allora non sono d'accordo".



Pensioni, "prima verifiche e poi interventi" - "Abbiamo appreso la sentenza della Corte Costituzionale il 30 aprile dalle agenzie di stampa - dice sul nodo pensioni -, un buon viatico per il primo maggio. E ora ci prendiamo il tempo necessario per evitare di fare errori".



Renzi spiega inoltre che nella soluzione dopo la sentenza della Consulta saranno mantenuti i parametri indicati nel Def: "Non cambieranno i saldi, ci manterremo dentro le regole europee. Studieremo una soluzione che ci consenta di essere credibili a livello europeo".



E sui tempi del rimborso: "La Corte Costituzionale, a cui va il nostro rispetto, ha deciso che la norma del governo Monti, votata dal parlamento anche dagli smemorati di Collegno che ora si lamentano, dice che la mancata indicizzazione delle pensioni è incostituzionale. Ma non dice che bisogna pagare domani mattina tutto. Può darsi che la sentenza offra margini ma lo sapremo solo che nei prossimi giorni verificheremo le carte".



Migranti, "bene la proposta delle quote" - Il premier commenta positivamente la proposta Ue "della distribuzione dei migranti nei vari Paesi con il sistema delle quote. E' un'iniziativa che arriva dalla Commissione e mi sembra seria. Ci sono alcuni Paesi che non la vogliono, capisco la loro resistenza, ma è chiaro che non può essere solo l'Italia a farsi carico dei migranti".



"Bombe sui barconi? Noi siamo pronti" - L'ipotesi di bombardare i barconi nel porto, dice Renzi, "è un'ipotesi che è stata praticabile in Albania, sono tecniche militari, lo studio è pronto, noi siamo pronti a intervenire". Sull'immigrazione però, puntualizza, "mi aspetto una risoluzione Onu complessiva, poi valuteremo".