Renzi:contro noi sciopero politico

23:42 - "Non hanno scioperato contro la Fornero ma contro noi e lo fanno per un motivo politico. Noi vogliamo bene ai sindacati che difendono i lavoratori, ma non ai sindacati che difendono la miriade di sigle. Difendiamo il lavoro e non i professionisti della burocrazia". Così Matteo Renzi dal palco di Bologna, dove ha chiuso la campagna elettorale di Stefano Bonaccini, candidato Pd alle regionali, parlando dello sciopero indetto per il 12 dicembre.