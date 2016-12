Renzi: con i tumori non si scherza

"Con i tumori non si scherza, non evitate la mammografia". E' l'invito del presidente del Consiglio Matteo Renzi alle donne italiane, dopo le parole di Beppe Grillo contro l'oncologo Umberto Veronesi. "Buona festa di cuore a tutte le mamme - scrive il premier su Facebook -. E una preghiera alle donne italiane: votate per chi vi pare, scegliete i leader che preferite, ma non ascoltate quei presunti politici che giocano a fare i medici".