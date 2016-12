Renzi: "Con duri sinistra vince destra Non chiedo dimissioni agli indagati"

"Numericamente il Pd ha vinto" - Renzi, alla "Repubblica delle Idee", assicura poi che alle Regionali numericamente il Pd ha vinto: "Abbiamo il consenso nel Paese che nessuna sinistra europea ha". E sul caso Liguria: "Mi dispiace per questa regione, ma oggi in Italia di regioni ne governiamo 17. Non era mai successo nella storia". Quanto al calo dei voti del Pd, replica: "Non uniamo le mele con le pere. A quali elezioni facciamo riferimento: alle amministrative o alle europee? Guardate a Livorno dove un anno fa nello stesso giorno il Pd ha preso il 53 per cento alle europee e il 35 alle amministrative".



"Indagati? Non chiederò mai le dimissioni" - Il premier interviene anche sul vespaio legato a Mafia Capitale e sul caso del sottosegretario Giuseppe Castiglione, indagato proprio per questioni legate al caso, dichiara: "Io non chiederò mai le dimissioni per un avviso di garanzia. Io ho anche un padre indagato a Genova. Se ragiono sugli avvisi di garanzia, i miei figli non avrebbero dovuto vedere il nonno. Ho cinque sottosegretari indagati, io credo che un cittadino è innocente fino a prova contraria".



Ma precisa: "Chi è stato condannato deve uscire definitivamente dalla politica". E difende "Marino e Zingaretti, che sono completamente altro rispetto alla cricca. Bisogna riconoscere i colpevoli veri, per troppo tempo si è sparato nel mucchio".



Mafia Capitale: "Superato il livello di guardia, ora senza pietà" - Su Mafia Capitale Renzi dice che il quadro uscito dalle inchieste su Roma e Mineo sui centri per gli immigrati mostra una situazione in cui "nella scala dello squallore stiamo superando il livello di guardia". E continua: "C'è in Italia una parte consistente dell'economia in mano della criminalità organizzata. Noi faremo una battaglia senza pietà, giorno per giorno, porta a porta. E' bene che gli scandali vengano fuori e chi ha corrotto deve lasciare".



"De Luca, la Severino non si cambia" - Il presidente del Consiglio assicura poi: "Il tempo delle leggi ad personam è finito. Noi non le facciamo", in riferimento all'ipotesi che il governo possa modificare la legge Severino per favorire Vincenzo De Luca in Campania. E aggiunge: "Andare oggi a cambiare quella norma sarebbe fare una legge ad personam. C'è una contraddizione della quale il Pd deve farsi carico".



"Italicum e lavoro, sinistra all'angolo" - Tornando poi alle polemiche con i Dem dice: "Ho messo la sinistra in un angolo? Sì, sull'Italicum, perché dopo anni di rinvii arriva il momento che se hai il coraggio fai le cose altrimenti non sei credibile. Sul lavoro? Sì, perché le nostre riforme sono molto più di sinistra di quelle che sostiene la sinistra che non le ha fatte".



E aggiunge, sulla "sinistra che si crede più a sinistra dell'altra e perde e fa testimonianza": "Se stai dentro una comunità - spiega - rispetti le regole se no stai in un partito anarchico".



"L'alternativa al Pd è Salvini" - E ancora: "Sicuramente il Pd deve fare una riflessione e ben venga. Ma cosa c'è fuori dal Pd? La Coalizione sociale, il Podemos italiano, Pastorino....Fuori dal Pd c'è Salvini e il centrodestra. Per essere argine all'antipolitica dobbiamo darci una smossa ma essere consapevoli della situazione".



"Liguria? La colpa è nostra" - Sulla sconfitta in Liguria il premier dice: "Abbiamo sbagliato noi, chi trova alibi sbaglia. Ha sbagliato il Pd e se ne deve fare carico il Pd. Da parte mia non sentirete mai una parola contro la Paita".



Ma precisa: "Ben venga una riflessione all'interno del Pd, visto che fino a pochi giorni fa si parlava del fatto che stavamo mettendo in atto una dittatura".



"Scuola, pronti a ragionare" - Renzi interviene anche sulla contestata riforma della scuola assicurando: "Siamo pronti a ragionare". E spiega: "Sulla scuola abbiamo bisogno di ascoltare, l'impressione che non ci confrontiamo è colpa di un racconto sbagliato da parte del governo. Stiamo discutendo, siamo pronti a ragionare. Discutiamo perché non si può fare riforma senza massimo coinvolgimento ma non cederemo a chi dall'alto di rendite di posizione pensa che la scuola sia intoccabile".



"Riforme, Senato come Camera errore tragico" - Renzi tocca poi il tema delle riforme istituzionali, dichiarando: "Il Senato come fotocopia della Camera è un errore tragico. Ora ne parleremo ma sulla riforma bisogna chiudere". E sull'ipotesi elezioni: "Il voto, ora, non serve all'Italia. All'Italia serve qualcuno che vada in Europa e dica che servono più investimenti".