Renzi: "Chi se n'è andato dal Pd pensava alle poltrone"

Gli ex esponenti del Pd che hanno fondato Articolo Uno "se ne sono andati perché non hanno avuto il coraggio di stare con noi e confrontarsi in modo democratico, pensavano funzionasse di più per le loro poltrone far polemica con noi anziché darci una mano". Lo ha detto Matteo Renzi parlando ai sostenitori a Bologna. "Noi non ci facciamo fermare dai ricatti e dalle paure", ha però sottolineato.