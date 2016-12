Renzi: "Centro di ricerca per il dopo Expo" Pronti 150 milioni da investire ogni anno

Quello descritto dal presidente del Consiglio nella sede della società Expo 2015 e del Piccolo Teatro di Milano, è "un centro che metta insieme discipline diverse, dall'alimentazione alla robotica allo studio dei genomi del cancro, dove al centro ci sia l'uomo".



Presentando il progetto "Human Technopol. Italy 2040", Matteo Renzi ha spiegato che finora sono stati creati solo centri su singole discipline e non interdisciplinari. L'idea ora sarebbe quella di creare il simbolo di "un nuovo Umanesimo" e "dal Consiglio dei Ministri di venerdì - ha spiegato il premier - siamo disponibili a metterci risorse ed energie" perché il progetto del Demanio "serio e rigoroso", per il premier non ha "il respiro internazionale che Milano merita. "Pensiamo che quell'area debba avere un forte valore scientifico e culturale, non solo dei federal building".



"No a campanilismi, Milano locomotiva d'Europa" - Matteo Renzi ha lanciato un messaggio alla classe dirigente milanese invitandola a evitare campanilismi e lavorare per il dopo Expo. Il governo è pronto "a investirci", ha detto il premier, ma Milano per "il suo ruolo di capitale culturale dovrà essere non solo la locomotiva d'Italia, ma d'Europa".



"Siamo una superpotenza culturale" - Il premier ha elogiato le università e i centri di ricerca italiani ma ha invitato a fare di meglio. "Siamo una super potenza culturale - ha detto Matteo Renzi - ma dobbiamo fare di più e meglio. Dobbiamo essere capaci di attrarre i talenti e generare qualità".



Un ringraziamento alla magistrature e agli ex premier - E durante la presentazione del progetto per il dopo Expo Matteo Renzi non ha evitato di ringraziare, per la riuscita dell'esposizione universale, oltre alle istituzioni locali e al commissario Giuseppe Sala, anche gli ex premier Prodi, Berlusconi, Monti e Letta, l'ex sindaco Moratti e l'ex governatore Formigoni. Ma un pensiero è andato anche alla magistratura di Milano "che ha avuto grande sensibilità nel far rispettare le leggi e il rispetto delle istituzioni".