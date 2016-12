Renzi: Berlusconi rispetti i patti Le riforme e poi il nome per il Colle

30 novembre 2014 Renzi: Berlusconi rispetti i patti

22:18 - Prima il Quirinale e poi le riforme? "Non esiste e comunque il mio nome ora per il Colle resta solo Napolitano". E' il messaggio inviato dal premier Matteo Renzi al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che aveva "anticipato" la propria preferenza per il nome di Giuliano Amato al Colle. "Berlusconi rispetti i patti: prima approviamo l'Italicum, poi potremo parlare di Quirinale", afferma Renzi.