Renzi: "Basta con chi blocca l'Italia, il Paese è ripartito"

"Lo sforzo del governo - ha sottolineato il presidente del Consiglio a margine della visita al cantiere della metropolitana di Riad - è rimettere l'Italia al suo posto nel mondo. Basta con le polemiche, basta con chi vuole bloccare sempre e comunque tutto, basta con chi sa solo insultare e protestare. Quello che realmente importa agli italiani è che le cose tornino a funzionare. Una volta che l'Italia è ripartita dopo tante difficoltà - ha aggiunto - è il momento di renderla sempre più solida nel mondo".



"Qui oggi ci rendiamo conto come la qualità italiana, a partire dall'ingegneria, sia considerata punto di riferimento fortissimo nel mondo. Compito del governo è aiutare le imprese a competere", sottolinea il premier. "E' molto importante migliorare le relazioni tra Italia e Arabia Saudita, in particolare sulle infrastrutture, anche sulle piccole e medie imprese e su oil e gas", ha affermato ancora Renzi in inglese.



Poi in italiano ha aggiunto: "Oggi viviamo un giorno importante: questa linea della metro di Riad è la più lunga delle 6 in costruzione in città: 42 km, come una maratona. Ed è realizzata da tecnologia italiana, imprese italiane. E' molto significativo - ha sottolineato - che l'Italia sia vista non solo come Paese dove andare a fare una vacanza ogni tanto ma in grado di offrire grandi opportunità".