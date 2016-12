Renzi: banda ultralarga dovunque E alla minoranza Pd: "Contiamoci"

Matteo Renzi ha annunciato un piano da 12 miliardi (di cui 5 privati e 7 pubblici) per la banda ultralarga in Italia . Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha detto il premier, "ha approvato finalmente un cospicuo intervento economico sul piano di banda ultralarga, un'autentica, straordinaria novità. "E' l'infrastruttura più importante per i prossimi 20 anni e l'obiettivo è una copertura completa del Paese", ha aggiunto.

Sugli stanziamenti pubblici, il premier ha precisato che tra i 7 miliardi di fondi pubblici, 4,9 vengono da iniziative del governo e 2,1 dai Fondi strutturali regionali, precisando che il Cipe ha deliberato di stanziare a tal fine 2,2 miliardi di euro.



Avvertimento alla minoranza Pd: "Contiamoci" - Renzi è poi intervenuto a proposito degli annunciati emendamenti al testo delle riforme costituzionali in arrivo dalla minoranza Dem dicendo: "La presentazione di emendamenti non cambia niente. Si voteranno e vedremo chi ha i numeri".



E ha aggiunto:"Credo che le parole di Napolitano siano molto significative, che danno il senso di come è nata questa legislatura e come va avanti: per essere molto chiaro abbiamo offerto a tutte le forze politiche a partire da quelli che nel Pd più di altri hanno sottolineato la necessità di modifiche dei luoghi di discussione e spazi di confronto, siamo pronti a farlo ma bisogna essere in due".



Mafia Roma, nessuna sorpresa dopo le parole di Buzzi - Il premier ha parlato poi anche di Mafia Capitale, dicendo: "Mi pare di capire che ci sia una strategia processuale del tutto rispettabile da parte di alcuni imputati ma come è ovvio questa cosa non cambia né il nostro approccio né la relazione". E ha sottolineato ai cronisti che, se si aspettavano sorprese dopo le parole di Buzzi, "non ci saranno".