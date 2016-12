Renzi: "Avanti con le riforme"

"Le riforme andranno avanti. L'Italia ha svoltato e non si torna indietro". Lo ha detto il premier Matteo Renzi da New York, dove ha risposto a chi gli chiedeva delle difficoltà incontrate sulla strada per la riforma sul Senato. "Siamo un grande Paese che deve smettere di piangersi addosso. Oggi l'Italia ha sorpreso gli Usa", ha aggiuntodopo la finalissima degli Us Open vinta da Flavia Pennetta.