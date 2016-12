2 novembre 2014 Renzi attacca: "La minoranza Pd vada pure con la sinistra radicale, non mi interessa" E sulla Cgil, ribadisce, "abbiamo idee diverse non è una questione personale". Il Jobs Act, poi avverte, "non si tocca". Landini: "Così non va da nessuna parte" Tweet google 0 Invia ad un amico

21:11 - "Se qualcuno dei nostri vuole andare con la sinistra radicale, in nome della purezza delle origini, faccia pure: non mi interessa". Lo dice Matteo Renzi nel nuovo libro di Bruno Vespa. "La delega sul lavoro alla Camera non cambierà rispetto al Senato. Alcuni dei nostri non voteranno la fiducia? Se lo fanno per ragioni identitarie, facciano pure. Se mettono in pericolo la stabilità del governo o lo fanno cadere, le cose naturalmente cambiano", ha ribadito.

"E' un progetto identitario fine a se stesso e certo non destinato a cambiare l'Italia. Lo rispetto, ma non mi toglie il sonno", ha aggiunto.



"Il sonno me lo tolgono le crisi industriali, i disoccupati, la mancanza di peso nella lotta alla burocrazia, certo non Vendola o Landini", ha ribadito il premier, sottolineando: "Italiani voltagabbana. Dalla prima guerra mondiale alla prima repubblica sempre sul carro del vincitore".



Sulla manifestazione della Cgil, ha affermato: "Non era la piazza del Pd, ma c'era anche gente del Pd. Se penso di perderla? E' più facile perdere qualche parlamentare che qualche voto. La modifica dell'articolo 18 preoccupa più qualche dirigente e qualche parlamentare che la nostra base".



"Rispetto per la piazza ma io sono per il cambiamento" - "Ho grandissimo rispetto per la piazza della Cgil e per i parlamentari che hanno partecipato a quella manifestazione. Ma - visto che ci chiamiamo progressisti - io sono per il cambiamento che è nel dna della sinistra. E a casa mia la sinistra che non si trasforma si chiama destra", ha spiegato Renzi.



"Non credo si arriverà a una scissione" - "Se si arrivasse a una scissione, ma non ci si arriverà, la nostra gente sarebbe la prima a chiedere: che state facendo?", ha dichiarato.



"Con la Camusso abbiamo idee diverse" - "Non è una questione di feeling personale, ci mancherebbe", ha aggiunto il presidente del Consiglio. "E' un'idea del paese, della sua modernizzazione, del ruolo di governo e della rappresentanza civile, non un fatto umano o interpersonale", ha evidenziato.



Landini: "Renzi non va da nessuna parte" - "L'unico modo per far cambiare idea al governo è di convincerlo che noi abbiamo la maggioranza dei consensi. Bisogna convincere Renzi che contro il lavoro non va da nessuna parte". Così il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, a In Mezz'Ora di Lucia Annunziata. "Oggi non voglio impegnarmi in politica, voglio rappresentare i lavoratori", ha aggiunto il leader del sindacato.



"Su Renzi ho cambiato idea quando ha scelto Confindustria" - "Su Renzi ho cambiato idea quando ho capito che lui scelse le politiche di Confindustria" e di "seguire quello che gli chiedeva l'Ue", ha aggiunto il segretario Fiom, spiegando la fine della sua sintonia con Renzi. "Quando incontrai Renzi - ha detto - parlammo di art.18. Lui mi disse che l'Europa premeva su di lui e io gli dissi che se avesse toccato l'art. 18 avrebbe aperto la strada per un conflitto nel Paese. All'inizio diceva di voler cambiare Paese e io dissi 'cambiamolo insieme'".