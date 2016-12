Renzi attacca la minoranza del Pd: "Con noi fanno peggio delle opposizioni più dure"

"Noi siamo qui per ridare speranza agli italiani dopo che per anni la palude aveva inghiottito tutto - spiega il premier -: non ci faremo fermare da chi ha già avuto la sua possibilità di cambiare l'Italia e l'ha sprecata. Non c'è stato un solo giorno senza che dalla minoranza interna sia partito qualcuno all'attacco contro la segreteria. Ma noi rispondiamo con un sorriso e andiamo avanti, parlando con i cittadini, non con i gruppi dirigenti. Al congresso vedremo chi ha la maggioranza".



"Metteremo al centro la famiglia" - Il presidente del Consiglio sottolinea poi che le famiglie "soffrono. E nel 2017 interverremo per loro. Quanto e come lo stiamo valutando e lo decideremo a ottobre nella legge di stabilità". Sul fatto che nel governo pare esserci un "fronte del bonus" che si contrappone a chi vorrebbe una misura più organica, replica: " Il bonus bebè è un gesto di attenzione, non una misura strutturale. Giusto farlo, ma non è la risposta. La crisi demografica non si risolve con misure fiscali. Ma le misure fiscali che comunque faremo devono mettere al centro con più decisione la famiglia. Lo abbiamo detto e lo faremo. Come abbiamo mantenuto le altre promesse, dagli 80 euro fino all'Imu".



Su Irpef, Ires, pensioni e Iva, "non potremo fare tutto, è ovvio", premette Renzi, "ma quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo è perché il nostro governo ha cambiato passo in Europa. Grazie alle riforme abbiamo riconquistato credibilità'. E le riforme hanno portato la flessibilità rispetto alle allucinanti regole del Fiscal compact, che pure i governi precedenti avevano firmato. Tutto quello che abbiamo fatto e faremo in termini di stimoli fiscali si deve alla capacità di fare le riforme".



"Per mesi - osserva ancora Renzi - ci hanno detto che il Jobs act avrebbe creato più disoccupati. Adesso vediamo che non è così. Che i disoccupati calano e gli occupati aumentano: 400mila persone hanno trovato un lavoro, quasi sempre a tempo indeterminato. Crescono i mutui. Il vero problema è che dobbiamo far ripartire gli investimenti. Un esempio: nel biennio 2012-2013 con i governi Monti e Letta abbiamo fatto bandi di gara per 40 miliardi di euro, 20 l'anno. Con il nostro governo siamo passati a quasi 60 miliardi, 30 l'anno. Ma la media pre-crisi era più alta. Se non ripartono gli investimenti l'economia non tira". "Ecco perché - sottolinea - con Delrio, Lotti, De Vincenti e tutta la squadra del Cipe siamo ossessionati dagli investimenti. Ed ecco perché con Franceschini ho presentato i 500 milioni per le periferie a Venezia e i 50 milioni per il Porto Vecchio a Trieste".