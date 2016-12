Renzi:alt Italietta delle polemiche

"C'è un'Italia di cui essere orgogliosi. E non è l'Italietta delle polemiche". Matteo Renzi lo scrive nel suo "diario di bordo" su Facebook a proposito della visita in Cile a un impianto Enel. E aggiunge: "La nostra generazione di leader europei ha vissuto nella pace e nella tranquillità e per questo ha una responsabilità ancora più grande, soprattutto per non sporcare la politica, che altrimenti diventa preda di populismi e spinte autoritarie".