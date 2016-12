Renzi alla direzione Pd: "In crisi l'ideale europeo e la sinistra"

"Nella Ue abbiamo tre grandi questioni: sono in crisi l'ideale europeo, il modello istituzionale dei singoli governi che non riescono spesso a formarsi dopo le elezioni e la sinistra europea". Lo ha detto il premier Matteo Renzi parlando alla direzione del Pd. "L'Italia - ha aggiunto - sta cercando di dare risposte a queste emergenze. Prima eravamo messi in un angolo, oggi invece portiamo la nostra voce in Europa".