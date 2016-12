Renzi alla Cnn: "Stop austerity in Ue, servono investimenti"

"Basta austerity in Europa, abbiamo bisogno di investimenti in istruzione, infrastrutture e nuove tecnologie". Lo ha detto Matteo Renzi in un'intervista alla Cnn. Il premier ha poi elogiato il proprio governo: "Grazie alle riforme, dopo due anni l'Italia è tornata. La situazione dell'economia è certamente migliore rispetto al passato e il mercato del lavoro è il migliore in Europa".