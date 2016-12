Renzi al Tg5: "Avanti col taglio delle tasseCrocetta e Marino governino o a casa"

Intervistato in esclusiva dal Tg5, quindi, il presidente del Consiglio ribadisce di non voler indietreggiare sull'intenzione di ridurre le tasse, "che piaccia oppure no alla minoranza del Pd" aggiunge il premier, rispondendo a chi aveva espresso le maggiori perplessità nelle ultime ore. "Io rispondo alle esigenze degli italiani, non ai Fassina, ai D'Alema, ai Bersani, non alla minoranza Pd - ribadisce Renzi -. È il momento una volta per tutte di buttar giù le tasse, una questione di serietà. Alla minoranza Pd dico che piaccia o non piaccia abbiamo preso un impegno con gli italiani e lo manterremo".



Dal premier arriva anche un 'avvertimento' a Crocetta e Marino: "Si occupino delle loro città e della loro regione, se sono in grado di governare, governino, altrimenti se ne vadano a casa, basta con le telenovele". Renzi, infine, si rivolge anche all'Ue: "Noi abbatteremo il costo del debito, ma ora l'Europa deve occuparsi di chi deve ripartire, non di fare la maestrina della penna rossa e blu".