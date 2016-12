Renzi al Pd: "Non attaccare la Raggi, istituzioni si rispettano"

"Non attacchiamo Virginia Raggi: rispettiamo il voto dei cittadini di Roma, facciamo vedere che siamo diversi da chi pensa che la politica sia guerra nel fango".Lo dice Renzi chiudendo la festa nazionale dell'Unità a Catania: "Noi le istituzioni le rispettiamo sempre, non quando c'è uno dei nostri a governare". Ma allo stesso tempo, parlando di Roma 2024, il premier invita il M5S a "non sacrificare un ideale del Paese per un interesse di partito".