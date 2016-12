15:21 - "Non farò più di due mandati, nello spirito della Leopolda. Al massimo arrivo al 2023". Lo ha detto Matteo Renzi durante la quinta edizione della kermesse in corso a Firenze. Dal palco, il premier ha anche parlato dei problemi che affliggono il Paese: "Ci sono dei nemici che vanno sconfitti altrimenti non creeremo occasioni di impresa. Sono la corruzione e l'evasione, senza combatterli non si va da nessuna parte".