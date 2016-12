Renzi al M5s: rinuncino all'immunità parlamentare quando saranno processati

Renzi attacca il M5s auspicando che i suoi esponenti, quando per loro arriveranno i processi, rinuncino alle immunità parlamentari . E spiega: "Pensano che basti ridire le loro squallide accuse perché gli italiani ci credano. Ma gli italiani sanno riconoscere chi fa teatrini e chi fa politica. Solo che noi dovremo ribadire che quella non è la verità. E chiederemo che rinuncino alle immunità per essere giudicati da cittadini, come amano essere chiamati".

"Stavolta la rubrica della bufala è solo una foto. Niente di più. Per raccontare ai propri adepti che la contestazione a Napoli era oceanica, il blog di Beppe Grillo ha preso l'immagine di Piazza Plebiscito piena di gente. Solo che quelli erano lì non per contestare il premier, ma per abbracciare il Papa. Già, per far vedere che la piazza era numerosa, hanno cambiato foto e hanno messo la foto della visita papale!", scrive il premier nella sua enews.



"Lo so, è difficile credere che ci trattino proprio da incapaci di intendere e volere: ma è così - prosegue -. Mistificano la realtà sempre: quando parlano in tv, quando mettono le foto sui social network, quando ci accusano di essere complici e collusi con le mani sporche di denaro. Oggi un deputato famoso per aver detto che l'uomo non è arrivato sulla Luna (tutta un'invezione degli americani, si capisce) ha detto che 'non c'è nessuna differenza tra camorristi e questi governanti'. Capite con chi abbiamo a che fare? Sono semplicemente incredibili menzogne. Loro pensano che basti ridirle perché gli italiani ci credano. Ma non è così: gli italiani sanno riconoscere chi fa teatrini e chi fa politica. Solo che noi dovremo ogni giorno dire e ribadire che quella non è la verità", conclude.