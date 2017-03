Renzi al Lingotto: siamo convintamente al fianco di Gentiloni

"Non siamo qui per far ripartire l'azione del governo che va avanti. Noi siamo convintamente al fianco di Gentiloni". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo alla kermesse Pd del Lingotto a Torino. "La politica deve essere capace di indicare una direzione, non dividersi tra correnti. La sfida non è il quotidiano nauseante ping pong di queste settimane e mesi che ha stancato anche gli addetti ai lavori e non ha senso", ha aggiunto Renzi.