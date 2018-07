Renzi: "Airbus? Mai messo piede sull'aereo, non era per me"

"Quando tornano su bufale come 'l'aereo di Renzi' significa che sono disperati: quell'aereo non era per me ma per le missioni internazionali delle imprese. Io non ci ho mai messo piede". Lo ha scritto su Twitter il senatore Pd Matteo Renzi commentando la notizia della rescissione del contratto dell'Airbus preso in leasing dal suo governo. "Di Maio ha scritto un decreto che licenzierà 80mila persone: parli di quello, non delle bufale", ha aggiunto.