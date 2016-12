Renzi ai parlamentari del Pd: "Prossimi 6 mesi a testa alta senza polemiche, basta giocare di rimessa"

"Questa assemblea inizia con il mio 'grazie' ai parlamentari e alle parlamentari per quello che avete fatto in questi due anni". Così il premier Matteo Renzi ha dato il via all'assemblea dei gruppi parlamentari del Pd alla Camera. Il premier e segretario Pd ha riferito che nella precedente riunione con i vertici locali del partito "si è preso un impegno: sei mesi a testa bassa. Anzi a testa alta, perché possiamo stare a testa alta, di lavoro costante sul territorio. Smettiamo, se mai avessimo avuto questa tendenza, di giocare col catenaccio. Giochiamo all'attacco, il calcio totale. Raccontiamo cosa vogliamo fare in Italia, in Europa".



Smettiamo farci pulci tra noi, serve orgoglio - "Se smetteremo di farci le pulci tra noi e diremo che quel simbolo serve per far vincere i nostri candidati, la nostra gente ci sarà grata. E poi ci sarà la fase referendaria, le discussioni interne lasciano il tempo che trovano perché dopo parte la fase congressuale e vi potete sbizzarrire". Così Matteo Renzi chiede lo stop alle polemiche interne e "un minimo di orgoglio ed entusiasmo" perché "dopo anni di paralisi finalmente la politica si è rimessa in moto".



Su flessibilità Ue ha fatto passo incredibile (ma non sufficiente) - "Oggi l'Ue ha chiuso con il Mef un lavoro straordinario sui temi della flessibilità economica. Per me ancora non è sufficiente rispetto alle mie ambizioni, ai miei desideri e ai miei sogni ma sicuramente è un passo avanti incredibile rispetto a quello che i giornali scrivevano nei mesi di gennaio e febbraio". Ha detto ancora Renzi prima di tirare una stoccata ai media: "I giornali del pensiero unico dell'opposizione parlavano di sonora bocciatura della legge di stabilità e di un'Italia verso un fallimento. Oggi non io ma il governo con Padoan ha portato a casa un risultato importante, significativo. Non è ancora ciò che noi vogliamo ma è ciò che ci serve per dare un messaggio di profondo cambiamento".



Con leader Pse a Roma lanceremo proposta economica - "Nei prossimi mesi vogliamo, insieme alla Commissione e non contro la Commissione, discutere del modello di sviluppo. Venerdì i leader del Pse che hanno responsabilità di governo si vedranno in Campidoglio, a iniziare da Hollande, ospiti del nostro partito e delle nostre istituzioni per arrivare a un modello di proposta economica condivisa, immaginando un percorso da lanciare dopo il referendum sulla Brexit che speriamo mantenga la Gran Bretagna in Europa".