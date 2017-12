Renzi a Salvini: "Stesso collegio? Si chiarirà nostra diversità"

"Matteo Salvini ha deciso che si candiderà nel collegio dove mi candiderò io. Grazie! Considero questa scelta utile per chiarire come il nostro centrosinistra e il loro centrodestra hanno due visioni diverse dell'Italia e dell'Europa. Ai cittadini il compito di scegliere". Così, in un tweet, il segretario del Pd Matteo Renzi raccoglie la sfida lanciata dal leader della Lega, Matteo Salvini.