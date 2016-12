Renzi a Regioni:stop bugie su fondi

"E' normale che le Regioni vogliano di più, ma abbiamo messo a bilancio un miliardo in più all'anno per la Sanità: spendiamoli bene". Lo ha detto il premier Matteo Renzi dopo le polemiche sulla legge di Stabilità. "Non voglio fare demagogia - ha aggiunto - ma non diciamo bugie. La matematica non è un'opinione". In serata è previsto l'incontro tra il presidente del Consiglio e i governatori regionali.