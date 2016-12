20 novembre 2014 Renzi a Parma, scontri fuori dal Comune Tensione tra poliziotti e manifestanti Gli antagonisti sono stati caricati dagli agenti quando hanno cercato di sfondare il cordone di protezione Tweet google 0 Invia ad un amico

22:48 - Momenti di tensione a Parma, dove - prima dell'arrivo di Matteo Renzi nella sede del Comune - si è verificato uno scontro tra la polizia e alcuni collettivi che manifestano contro le politiche del governo. Gli antagonisti sono stati caricati dagli agenti quando hanno cercato di sfondare il cordone di protezione nella centrale via Mazzini. Non sono stati segnalati feriti. Chiuso l'incidente, Renzi ha incontrato i sindaci della zona.

Tra i manifestanti militanti dei centri sociali, anarchici, sindacalisti e alcuni rappresentanti della lista l'Altra Emilia Romagna.



"Non ci si deve dividere tra lavoratori e imprese: quando sei in azienda si lavora insieme, ci sono gli imprenditori che si sono spaccati la schiena per non perdere posti di lavoro,, non si fanno discorsi ideologici ma ci si rimbocca le mani insieme", ha quindi detto il premier alla platea di amministratori locali, aggiungendo poi, in materia di finanziamento e investimenti: "Il punto centrale sui finanziamenti europei è che i finanziamenti che definiremo con l'Europa non vadano ad incidere sui vincoli: bisogna consentire a chi fa questi investimenti di stare dentro le regole, ma fuori dai vincoli avremmo già fatto un passo in avanti mica da ridere".



Renzi ai contestatori: "Non ci fate paura, andiamo avanti" - "Fuori da qui possono dire quello che vogliono, possono tirare le uova, faremo le crepes, tirarci i lacrimogeni ma noi non non ci fermiamo. Non è in gioco il destino di uno ma di un Paese. Non ci fate paura". Così Matteo Renzi ha risposto, dal palco di Bologna dove ha chiuso la campagna elettorale del candidato Pd allre regionali, Stefano Bonaccini, ai contestatori.



Un patto con i Comuni - "Lo Stato deve dimagrire e agli enti locali proponiamo uno scambio: anche i Comuni fanno parte di questo percorso, dall'altra parte cancelliamo gli obblighi stupidi. Allarghiamo lo spazio di patto di stabilità dell'80%, di fatto il prossimo anno il patto non c'è: avete progetti pronti, cantieriamoli".



Tassa unica sarà rivoluzionaria - "Presto avremo un'unica tassa comunale di cui voi sindaci siete i responsabili, che i cittadini possono verificare in relazione ai sevizi. Questo potrà funzionare in una logica di una piena collaborazione con l'Anci e porta a un cambiamento radicale del sistema: oggi il fisco prima che caro è complicato", afferma Renzi.