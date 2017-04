Renzi a "Panorama": "Se perdo me ne andrò davvero". Poi dietrofront: "Avete capito male"

In caso di una nuova sconfitta "mi pare evidente che stavolta me ne andrò davvero". E' quanto il settimanale Panorama attribuisce a Matteo Renzi in un'intervista pubblicata sull'ultimo numero in edicola. Ma su questa frase si è aperto un giallo visto che l'ex premier, a stretto giro di agenzie stampa, ha smentito questa dichiarazione e ha precisato: "Ho spiegato perché non ho mollato e a questo punto non mollerò mai".

"Con tutta l'amicizia per Andrea Marcenaro, non ho mai detto ciò che Panorama ha riportato. Non l'ho detto e stavolta non l'ho nemmeno pensato. Gli ho spiegato a pranzo per un'ora perché non ho mollato e a questo punto non mollerò mai". Questa la precisazione di Matteo Renzi a proposito delle anticipazioni del settimanale Panorama ed in particolare l'ex premier fa riferimento ad una frase sul suo ritiro dalla politica.



La replica di Marcenaro - Sul sito di Panorama è giunta invece la risposta del giornalista, Andrea Marcenaro, che precisa: "Con tutta l'amicizia per il presidente Renzi, ho riportato pienamente il colloquio: «Questa volta sarei tornato alla politica solo con i voti». Senza voti niente impegno politico? «Mi pare evidente». A me pareva scontato. Non vedo dove sia la notizia, né lo scandalo”.



Renzi: "Grazie a Marcenaro, ha confermato quanto detto" - - "Ringrazio Andrea Marcenaro che ha fedelmente riportato nella sua precisazione il nostro colloquio. Ho semplicemente detto che senza voti niente impegno politico e che sarei tornato alla politica solo con i voti. Che è cosa ben diversa dalle anticipazioni di Panorama. Adesso possiamo tornare a occuparci di cose serie". Così Renzi ha "risposto" alla precisazione di Andrea Marcenaro.