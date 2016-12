Renzi a Melfi: "L'Italia può tornare a correre, ci sono le condizioni"

"Ci sono le condizioni per cui l'Italia torni a correre ". Lo afferma il premier Matteo Renzi a margine della visita allo stabilimento Fca di Melfi sottolineando come oggi, "con Marchionne e Elkann abbiamo visto una realtà che non è teorica, ma pratica, concreta". Cosa ho detto ai ragazzi? "Ho ascoltato, qui c'è gente che ha voglia di lavorare e ha voglia di crederci. Marchionne ha aggiunto: presto altre mille assunzioni nell'indotto di Melfi.

"Ora nel comprensorio siamo a 12mila persone. Questo è uno stabilimento che funziona, è un'ottima storia. Nei nostri lavoratori c'è un entusiasmo che è eccezionale", ha sottolineato l'amministratore delegato di Fca.



"Sindacato unico da regime? Si sbagliano" - "In tutti i sistemi del mondo, lo vedi in Germania, lo vedi in Usa, e non mi pare che siano regimi, c'è un sindacato dell'auto. Chi parla di regimi totalitari si sbaglia alla grande", ha detto Marchionne sull'idea del sindacato unico, precisando di poter parlare solo della gestione degli stabilimenti dell'auto.



"Riforme Renzi? Sono la ricetta giusta" - Le riforme del governo Renzi la ricetta giusta? "Assolutamente sì", si sta "sbloccando un sistema ingessato da anni. Gli errori li fanno tutto ma l'importante e' andare avanti", afferma l'a.d. di Fca a margine della visita allo stabilimento di Melfi con il premier Matteo Renzi.



Fca: "2015 anno record per stabilimento di Melfi" - Il 2015 ha segnato il record per la soglia occupazionale (l'organico attuale è di 7474 persone, di cui 1550 assunti nei primi cinque mesi). Con circa 400 mila unità, invece, i volumi previsti per la produzione del 2015 faranno segnare il secondo livello più alto nella storia dello stabilimento dove si realizzano la Jeep Renegade, la Fiat 500X e la Fiat Grande Punto. Attualmente i circa 7500 lavoratori dello stabilimento lucano operano con un nuova organizzazione a quattro squadre e venti turni a settimana, con una capacità produttiva di 1400 vetture al giorno. Il 78% dei lavoratori dello stabilimento lucano proviene dalla Basilicata, il 20% dalla Puglia e il 2% da altre regioni. Nel 2015 oltre i 1550 nuovi assunti sono stati temporaneamente trasferiti 475 lavoratori da altri stabilimenti: 264 da Cassino, 160 da Pomigliano e 51 dalla Magneti Marelli di Napoli.



Elkann: "Oggi è una bella giornata, grande entusiasmo" - "Oggi è una bella giornata", ha detto ai giornalisti il presidente di Fca, John Elkann, a margine della visita nello stabilimento di Melfi del presidente del Consiglio, Matteo Renzi. "Qui - ha aggiunto - si fanno due straordinari marchi del nostro gruppo. C'è un grande entusiasmo da parte di chi lavora da tempo e anche dei nuovi arrivati".