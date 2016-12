Renzi a manifestazione Pd per Sì: "Nostro destino è cambiare Italia"

"Il nostro destino non è litigare al nostro interno ma cambiare l'Italia. E farlo adesso!". Così Matteo Renzi prendendo la parola sul palco della manifestazione Pd per il Sì al referendum, in piazza del Popolo a Roma. "In questi mesi abbiamo avuto discussioni e qualche litigio di troppo. Certo le riunioni in streaming sono belle ma molto meglio è tornare ad abbracciarsi in piazza", ha quindi aggiunto.