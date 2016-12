Renzi a Juncker: Italia se la gioca

19:50 - Continua il botta e risposta tra Matteo Renzi e Jean Claude Juncker. "In Italia ce la stiamo giocando, la partita non è vinta né persa ma stiamo segnando dei gol", ha replicato il premier al presidente della Commissione Ue che aveva espresso dubbi sulla legge di Stabilità italiana. "E' cambiato il clima per l'Italia, in Europa non vado a dire 'per favore ascoltateci', non vado con il cappello in mano, ha rincarato Renzi.