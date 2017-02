Renzi a direzione Pd:ok a congresso anticipato, non voglio scissioni

"O fai il congresso prima delle elezioni o me ne vado? Mi sembra un ricatto morale e sono difficilmente incline a cedere ai ricatti, ma credo che sia buon senso di chi ha la responsabilità accettare il congresso prima delle elezioni". Lo ha detto il segretario Pd Matteo Renzi, nel corso della direzione dem. "Io non voglio la scissione. Ma se scissione deve essere che sia una scissione senza alibi, non sul calendario", ha aggiunto Renzi.